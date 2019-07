Zuvor steigt ab 14 Uhr das Spiel um Platz drei zwischen Fortuna Gronau und SG. Und schon geht die Diskussion um den Modus weiter. Denn der leidet in diesem Jahr nicht nur unter der Hitzewelle, sondern auch unter dem Bezirksliga-Spielplan (das Eper Derby findet erneut am ersten Spieltag statt) sowie der Pokalauslosung. Weil sich eben Fortunen und SGler bereits Sonntag im Spechtholtshook in der ersten Pokalrunde wiedersehen.

„Meine Fußballfreunde bei SG mögen es mir nicht übel nehmen. Aber ich hätte mich nicht beschwert, wenn der F.C. Turo d´Izlo unser Gegner geworden wäre. Damit wir eben nicht zwei Mal binnen 24 Stunden gegen exakt denselben Gegner antreten“, kommentiert Fortuna-Coach Orhan Boga die ungewöhnliche Konstellation.

Özkan wundert sich

Sein Gegenüber Cüneyt Özkan von der Spielgemeinschaft geht mit dem Modus noch strenger ins Gericht: „Ich gebe zu: Wir leiden auch etwas darunter, dass unser Kader vermutlich momentan deutlich dünner besetzt ist als der der Konkurrenz. Diese Stadtmeisterschaft ist für mich ja noch neu. Doch ich verstehe nicht, warum alle erst gegeneinander antreten und es eine Endplatzierung gibt – um dann nochmals ein Finalspiel zu bestreiten. Insbesondere die geplante Partie am Donnerstag der beiden Eper Teams wäre ja im Prinzip das Endspiel um Platz eins gewesen.“

Wäre? Richtig. Denn die beiden Eper Bezirksligisten hatten sich kurzfristig im Vorfeld darauf geeinigt, lediglich ein Elfmeterschießen auszutragen. Und das hatten dann die Grünen mit 8:7 gewonnen. Und Samstag? Landet der Titelverteidiger den zweiten Streich, besiegt den Lokalrivalen erneut, verteidigt Vorwärts also den Titel?

Titelchancen stehen 50:50

„Ich denke, es wird eine 50:50-Angelegenheit. Natürlich brennen die Jungs, sind ehrgeizig. Wenn du im Endspiel stehst, willst du die Stadtmeisterschaft auch gewinnen“, sagt Rainer Weikert. Der Co-Trainer gibt aber auch zu bedenken: „Zum einen ist der Einsatz von Nick van Wezel und Marcel Terhaar noch unsicher. Beide würden uns schon fehlen. Außerdem dürfen wir das Pokalspiel am Sonntag in Coesfeld auch nicht vergessen, denn selbstverständlich wollen wir die zweite Runde erreichen.“

Beim Finalgegner FC Epe sehen sie die Sache ähnlich. „Ich bin ja neu dabei, aber alles dreht sich am Platz um dieses Derby“, findet Spielertrainer Andre Hippers. „Jetzt müssen wir probieren, den Spagat zu schaffen. Natürlich ist das Finale auch nur ein Testspiel und ich möchte ein paar Dinge probieren“, weiß Hippers aber eben auch, was seine Jungs darüber denken: „Auch wenn uns Patrick Redegeld, Moritz Göckener, Florian Holtkamp, Julius Klein und Jan Frieling fehlen – natürlich wollen wir den Stadtmeistertitel in die Bülten holen. Ich freue mich jedenfalls, wenn wir hinterher nicht wieder übers Wetter diskutieren.“