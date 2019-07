„Das war natürlich viel, viel besser als am Samstag, wenngleich ich kritisieren muss: Ein 2:0 hätten wir auch weitaus eher erzielen können“, meinte Fortuna-Trainer Orhan Boga nach dem Abpfiff. Denn bis zur 85. Minute hatten die Gäste im Derby nur 1:0 in Front gelegen. Und zwar dank Marcel Bösel , der tags zuvor noch ein wenig geschont worden war. Christoph Dinkelborg hatte das Leder zuvor geschickt erobert, dann geflankt – und Bösel den Ball unter die Latte platziert (33.). Es war dann auch eine verdiente Pausenführung, denn Fortuna hatte in den ersten 45 Minuten wirklich alles unter Kontrolle.

Das änderte sich allerdings zum Start des zweiten Durchgangs, als die Spielgemeinschaft nun etwas druckvoller und aggressiver zu Werke ging. Blau-Schwarz brauchte nun etwas Zeit, sich wieder zu sortieren. Die Laufwege der Stürmer passten oft noch nicht. Im letzten Drittel strahlte der A-Ligist zu selten Gefahr aus.

Man of the Match? Von wegen!

Erst, als einem SG-Verteidiger der Ball an die Hand sprang und Marcel Bösel in der 85. Minute per Elfer auf 2:0 erhöhte, war das Match entschieden. Bösel legte gar noch das dritte Tor nach schöner Vorarbeit von Matteo Argiolas nach (88.), ehe Alexander Buning für den Endstand sorgte (90.+1).

Bösel als dreifacher Torschütze also auf dem Weg zum Man of the Match? Für Orhan Boga nicht: „Dass Torben Rattelsdorfer heute im Gegensatz zu gestern beim Volksbank-Sommer-Cup wieder mit dabei war, hast du sofort gemerkt. Er hat jeden Zweikampf gewonnen und das Spiel von hinten heraus sehr stark aufgebaut. Jetzt kann ich ihn ja loben, Torben ist ja nicht mehr Spielertrainer“, grinste der Coach.

Er und seine Mannschaft freuen sich nun bereits auf das Achtelfinale am 10. Oktober. Denn in der zweiten Runde am kommenden Wochenende besitzen die Fortunen ein Freilos.