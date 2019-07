Dass der Bezirksligist sich dann glatt mit 5:1 (4:0) durchsetzte, ist keine große Überraschung. Und auch den kleinen Schönheitsfleck in Form des Gegentores konnte Andre Hippers hinterher gut verschmerzen.

Keeper Paul Paganetty , der dieses Mal für Niklas Baumann ran durfte, war für den Geschmack des Schiedsrichters etwas zu robust bei einer Rettungstat zu Werke gegangen. Den Strafstoß verwandelte für Turo Isa Yalcin (53.). „Ich habe bei Pauls Aktion, als er den Ball wegfaustet, nichts Regelwidriges gesehen“, meinte Hippers hinterher. „Aber so wichtig ist das jetzt auch nicht. Hauptsache, es hat sich niemand verletzt.“

Partie ist früh entschieden

Entschieden war die Partie da sowieso schon. Weil Jannik Holtmann und Philipp Hörst den FC früh mit 2:0 in Führung geschossen hatten (11./13.). So sollte es in den Bülten erst gar nicht zur Zitterpartie kommen. Freek Olthuis (38.) sowie Ricardo Deiters (40.) legten bis zur Pause nach. Und nach dem schönsten Spielzug in diesem Pokal-Match vollendete Robert Hinkelmann nach Vorarbeit von Julian Reus zum 5:0 (50.).