Denn wie schon gegen den FC Epe beim Volksbank-Sommer-Cup ging auch die Partie bei Eintracht Coesfeld ins Elferschießen. Und wie am Samstag verschoss auch dieses Mal Luca Laufer . Aber zwischen den Pfosten stand Sonntag Jose da Silva Fernandes. Und der entschärfte nicht nur zwei Elfer der Hausherren, sondern traf ein Mal auch noch selbst. Das nennt sich dann wohl Matchwinner.

Dass es überhaupt so weit in einem ausgeglichenen Match gekommen war, hatten die Grün-Weißen Matthias Naber zu verdanken, der mit einem schönen Schlenzer das Führungstor der Hausherren in der 75. Minute egalisiert hatte (78.).

„Matze war heute unser Bester“, so Co-Trainer Rainer Weikert. „Beim Gegentor waren wir schlecht organisiert, doch Top-Torjäger Mario Borgert, der nach Coesfelds Rückzug in die A-Liga immer noch hier spielt, haben wir so gut es eben ging ausgeschaltet. Mit unserem Engagement war ich sehr zufrieden. Coesfeld ist keine blinde Truppe.“