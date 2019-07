Eine Sekunde fehlt zum ersten RWN-Sieg

Bei beiden Turnieren belegten die Teams von Rot-Weiß Nienborg Platz zwei. Der dritte Rang ging jeweils an die Mannschaften vom SC Ahle. Bei hochsommerlichen Temperaturen sahen die zahlreichen Zuschauer im Nienborger Eichenstadion spannende und faire Spiele.

Auf ihren ersten Sieg bei der Fußball-Dorfmeisterschaft muss RW Nienborg trotzdem weiterhin warten. An diesem Nachmittag reichte es nur zu zwei Unentschieden. Gegen den SC Ahle sah es lange Zeit nach einem Erfolg für die Rot-Weißen aus. Denn Michael Haase hatte sein Team in der 19. Minute in Führung gebracht. Die größte Chance, den Sack zuzumachen, hatte Fabian Borgers . Sein Freistoß aus 20 Meter Torentfernung knallte nur gegen das Ahler Aluminium.

Ausgleich, Abpfiff

In der letzten Spielsekunde stand Ahles Stürmer Tobias Schücker dann goldrichtig und markierte den 1:1-Ausgleich. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel danach direkt ab. Das war bitter.

Gegen den A-Ligisten SV Heek zeigten die Nienborger danach eine beherzte Leistung. Die größte Chance zur Führung vereitelte ein Heeker Abwehrspieler, als der den Schuss von Lukas Lütke-Wissing von der Torlinie kratzte. Wenige Minuten später stand der Nienborger Torpfosten bei einem Freistoß von Heeks Spielertrainer Rainer Hackenfort im Wege. „Mit ein wenig Glück gewinnen wir dieses Spiel trotzdem. Am Ende war das 0:0 gerecht“, meinte Nienborgs Spielertrainer Rick Reekers hinterher – und war mit dem Spiel, der Leistung und dem zweiten Platz zufrieden. Er machte aber auch keinen Hehl daraus, dass er gerne ein Match gewonnen hätte.

Turniersieg für Hackenforths Elf

Im letzten Vergleich machten die Heeker den Turniersieg perfekt. Zwei Mal Luka Kösters sowie Matteo Schultewolter sorgten für einen souveränen 3:0-Erfolg des SVH gegen den SC Ahle.

„Ich denke, dass es insgesamt ein gutes und faires Turnier war, in dem wir unter dem Strich wohl als verdienter Sieger vom Platz gehen dürfen“, war Heeks Spielertrainer Rainer Hackenfort glücklich über den Erfolg seiner Mannschaft. „Das Spiel gegen Nienborg war ausgeglichen und hätte in beide Richtungen entschieden werden können“, war er vor allem mit der Leistung seiner Schützlinge gegen Ahle sehr zufrieden, in dem sich Heek besser bewegt und zielstrebiger nach vorne gespielt hatte.