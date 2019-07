Im Rahmen des Volksbank-Sommer-Cups nahm Epes Spielführer Florian Albers die Auszeichnung und Geldprämie in Höhe von 250 Euro von Norbert Lünterbusch aus dem Orga-Team entgegen. Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) verleiht in jeder Saison den Oddset-Fair-Play-Pokal in den überkreislichen Männer-Spielklassen von der Bezirksliga bis zur Oberliga Westfalen.

Bei den persönlichen Strafen sind die Feldverweise mit Roten Karten 2018/19 gegenüber der Zahl des Vorjahres von 32 auf 34 gestiegen. Die Zahl der Gelb-Roten Karten sank aber von 30 auf 27. Gelbe Karten blieben mit 1066 exakt gleich.