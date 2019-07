Offensiv drückt noch der Schuh

Fußball-Stadtmeisterschaft und Pokal sind schon wieder Geschichte. Der Start der Punktspielrunde rückt näher. Die WN sprachen mit SG Gronaus neuem Spielertrainer Cüneyt Özkan , wie er seine ersten Wochen im Spechtholtshook erlebt hat.

Cüneyt, am 11. August geht es mit einem Heimspiel gegen den VfB Alstätte 2 los. Wie ist der Stand der Dinge?

Cüneyt Özkan: Seit dem 30. Juni stehen wir gemeinsam wieder auf dem Platz. Zumindest die, die können. Denn leider haben mir gerade zum Start der Vorbereitung viele Spieler noch nicht zur Verfügung gegangen. Das war ja auch bei der Stadtmeisterschaft zu sehen.

Inwiefern?

Özkan: Das 0:1 gegen Vorwärts Epe oder das 0:2 gegen Fortuna Gronau – das war von den Ergebnissen schon in Ordnung. Defensiv sehe ich uns bis hierhin im Soll. Schließlich sind wir nur noch B-Ligist. Und das war in der Vorbereitung das nächste Problem.

Verein hat am Abstieg zu knabbern

Wie konkret hat sich der Abstieg bemerkbar gemacht?

Özkan: Der Verein hat daran zu knabbern. Wir mussten mit einigen Abgängen leben, die nun nach anderen Herausforderungen suchen. Dazu kam eine schwere Verletzung von Daniel Homölle, der sich bei der Stadtmeisterschaft die Achillessehne gerissen hat. Schon im dritten Spiel gegen FC Epe, das mit 0:5 klar verloren ging, haben wir mit diesem Aderlass sehr zu kämpfen gehabt.

Wie will SG das nun kompensieren?

Özkan: Verstärkt haben wir uns mit drei Spielern aus der Fußball-Akademie aus Schüttorf. Dieses Trio bestehend aus Omar Adam, Kabba Conteh und Musa Kamara ist geschlossen für den offensiven Bereich vorgesehen. Da drückt der Schuh schließlich am meisten. Ich glaube, die schwache Torausbeute in der Kreisliga A war am Ende auch ausschlaggebend dafür, dass der Abstieg nicht zu verhindern war. Wir müssen uns offensiv also sehr steigern. Daran wollen wir bis zum Saisonstart arbeiten. Ich hoffe, die Spielberechtigung für die drei Neuen lässt nicht mehr lange auf sich warten.

Wer sind als Neu-Trainer denn deine verlängerten Arme auf dem Spielfeld?

Özkan: Die gibt es irgendwie nicht. Klar, Spieler wie Timon Minich, Vedran Borovcanin, Kevin Borkenhagen oder Nilton Almeida – das wären alles Kandidaten, die nun eben noch mehr Verantwortung übernehmen müssen. Aber ich bin der Meinung, dass wir diese Saison tatsächlich nur gemeinsam meistern können. Und das ist keine Floskel. In unserer Situation wird jeder einzelne Spieler gebraucht.

Ziel? „Irgendwo in den Top 5“

Apropos meistern: Sitzt der Wiederaufstieg drin?

Özkan: Für solch eine Frage ist es noch viel zu früh. Da müssen wir alle abwarten, auch wie sich die Konkurrenz verstärkt hat. Natürlich willst du als Absteiger nicht durchgereicht werden, irgendwo in den Top 5 landen. Aber über ein konkreteres Saisonziel unterhalten wir uns bessert ers zu einem späteren Zeitpunkt.

Bevor es ernst wird: Wie hast du deine ersten Wochen bei SG Gronau erlebt?

Özkan: So weit ganz gut. Dafür ist auch mein Co-Trainer Frank Goedecke verantwortlich. Er war und ist für mich als Neuling hier eine ungemeine Hilfe und macht einen super Job. So langsam darf es also losgehen.