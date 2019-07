Eine weitere gute News für den Bezirksliga-Aufsteiger aus Alstätte: Er muss jetzt zum Abschluss muss in der Vorrunde gegen den Ahauser Landesligisten ran. Dafür steht die Eintracht dem VfB aber definitiv schon einmal nicht im Halbfinale am Freitagabend im Weg. Das ist doch auch schon mal was. Ebenfalls am Freitag steigt das Endspiel der Stadtmeisterschaft um 20.10 Uhr.

Das war es allerdings schon mit den guten Nachrichten. Denn ob der VfB überhaupt antreten konnte, stand am Mittwoch lange noch in den Sternen. „Ich habe nur noch sechs, sieben Spieler, von denen mindestens vier eine Pause sehr gut gebrauchen könnten“, klagt Spielertrainer Markus Krüchting . Alstättes Dilemma: Die Zweite sollte zeitgleich ein Freundschaftsspiel bestreiten. Die A-Junioren sind auch nicht verfügbar. „Ich weiß noch nicht, wie das klappen soll.“ Die Lösung: Das Spiel der Reserve wurde verschoben, sodass der VfB antreten kann.

„Keine guten Spiele“

Aber zurück zum Dienstagabend, an dem die Rot-Weißen eigentlich nur einen Schreckmoment zu überstehen hatten. Denn zwar hatte Jonas Große-Hündfeld den Favoriten schon nach zwei Minuten standesgemäß in Führung geschossen. Kurz vor der Pause allerdings – die Partien der Vorrunde dauern alle zweimal eine halbe Stunde – unterlief Frederik Maas ein Eigentor. Auf einmal war der diesjährige Gastgeber 1. FC Oldenburg wieder im Geschäft.

Tatsächlich kämpfte der B-Ligist bravourös und hielt das Unentschieden lange, aber eben nicht lang genug. Erneut Große-Hündfeld erlöste den VfB (50.), dem in der Schlussminute der 3:1-Endstand durch Chris Schmäing schaffte. „Es waren beides keine guten Spiele, das erste gegen den 1. FC Oldenburg war aber sicherlich das schlechtere“, so Krüchting. Im Parallelspiel hatte Eintracht Ahaus SF Graes beim 7:1 keine Chance gelassen und fertigte auch den 1. FC Oldenburg mit 6:0 ab.

Terweh mit dem Doppelschlag

Jetzt lag es also an Alstätte, die Gruppe B vorzeitig zu entscheiden und ebenfalls das Halbfinal-Ticket zu lösen. Dies gelang der Mannschaft von Markus Krüchting dann auch schlussendlich mit 4:1 (2:0) gegen Graes – nur eben glanzlos angesichts der personell angespannten Situation. Tobias Tenhagen und Marvin Busch trafen vor der Pause zum 2:0 (23./30.). Und nachdem Graes der Anschlusstreffer gelungen war (46.), jubelte Tobias Terweh doppelt und brachte für den VfB Alstätte die Entscheidung (55./57.).