Doch gegen eines können sich die Blau-Schwarzen nicht wehren. Denn die Saison 2019/20 in der Landesliga beginnt am 25. August exakt so wie auch schon im letzten Jahr: mit einem Auswärtsspiel bei der SG Telgte , das wie damals ebenfalls um 13 Uhr angepfiffen wird. Nur der Ausgang ist noch offen. Zum Auftakt 2018/19 verloren die Gronauerinnen damals 2:5.

Das erste Heimspiel, das verrät der veröffentlichte Spielplan der Staffel 3 der Landesliga, bestreitet Fortuna ein Wochenende später am 1. September (13 Uhr) gegen Aufsteiger DJK GW Amelsbüren. Die DJK setzte sich in der Bezirksliga mit einem Punkt Vorsprung gegen TuS Altenberge durch.

Die Hinrunde der 14er-Liga schließt die Mannschaft von Röwer-Nachfolger Karl-Heinz Sandkühler schon am 14. November gegen Arminia Ibbenbüren 2 ab. Das erste Match der Rückrunde gegen Telgte wird noch am 1. Dezember 2019 ausgetragen. Weiter geht es dann 2020 am 1. März in Amelsbüren.

Das Saisonfinale bestreiten Fortunas Fußballerinnen schließlich am 24. Mai 2020 in Ibbenbüren.