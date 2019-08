Wird der nächste Sané gesichtet?

Joao Felix ist gerade als viertteuerster Spieler der Fußball-Geschichte für 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atletico Madrid gewechselt – mit der U19 von Benfica hatte der Portugiese 2016 am Ruhr-Cup von Borussia Dortmund teilgenommen. Sein neuer Verein aus Spanien ist in diesem Jahr dabei – und zwar gemeinsam mit dem Deutschen Meister Borussia Dortmund, dem VfL Bochum, RW Essen, beide ebenfalls U19-Bundesligisten, sowie dem AS Monaco (Frankreich) in der Gruppe A.

Der zweite Vorrundenspieltag mit der Gruppe B bei einem der bedeutendsten U19-Turniere der Welt wird heute im Stadtlohner Hülsta-Sportpark an der Uferstraße ausgetragen. Und auch das Teilnehmerfeld dort ab 16.30 Uhr kann sich mehr als sehen lassen. So reist mit dem FC Porto , für den Joao Felix noch bis zur U17 aktiv war, der amtierende Sieger der UEFA Youth League, der Champions League für A-Junioren, an den Losberg.

Rapid gegen FC Porto

Mit Spannung darf der Vergleich mit dem Titelverteidiger Rapid Wien erwartet werden (18.10 Uhr). Ebenso in Stadtlohn zeigen sich die beiden A-Junioren-Bundesligisten aus Mönchengladbach und von Preußen Münster, die in der Region eine große Fanbasis besitzen, sowie mit dem FC Sevilla eine der erfolgreichsten Talentschmieden Spaniens. Im jüngsten U19-EM-Finale zwischen Spanien und Portugal (2:0) standen sich Spieler sowohl vom FC Sevilla als auch vom FC Porto gegenüber, die alterstechnisch auch in Stadtlohn auflaufen könnten.

Die Fußballfreunde bekommen insgesamt fünf Vorrundenspiele über je 40 Minuten geboten. Die weiteren Vorrundenspiele werden in Velbert, Dortmund und Marl-Hüls absolviert, das Finale steigt am Sonntag im Dortmunder Waldstadion beim ASC 09. Insgesamt werden mehr als einhundert Juniorennationalspieler zu sehen sein. RW Essen und Münster waren nachgerückt, nachdem gegen AC Mailand und Spartak Moskau (inter-)nationale Turnierverbote ausgesprochen wurden.