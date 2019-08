Epe -

Für Eper Fußballfans gibt es in der Saison 2019/20 gleich doppelten Grund zur Freude. Denn das Ortsderby findet nicht nur in der Bezirksliga statt. Auch in der Kreisliga A1 heißt es ab sofort: Blaue gegen Grüne – oder umgekehrt. Denn als Meister der B-Liga folgte der FC Epe 2 der Vorwärts-Reserve nun in die A-Klasse.