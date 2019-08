Vom Underdog zum Champion

Mit Spannung fiebert Kevin Schmitz nun dem Saisonfinale am 28. und 29. September in Harsewinkel entgegen, um dort noch einmal alles zu geben. Der Gronauer fährt dann im abschließenden Rennen zwischen Ost und West um den Titel des gesamtdeutschen Meisters. Als Trainingseinheit nutzt Kevin Schmitz unter anderem das Anfang September stattfindende Werner Rennen in Hartenholm bei Hamburg, bei dem nicht weniger als um die 50000 Zuschauer erwartet werden.