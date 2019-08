Jedoch war das Ergebnis für Trainer Adam Fischer in diesem zweiten Testspiel absolut nebensächlich. Sechs Wochen vor dem Saisonstart (am 13. September, einem Freitagabend, in Hesselteich) gewann er weitere Erkenntnisse, obwohl er personell experimentieren musste. Besonders im Rückraum haperte es am Freitag an Alternativen.

Vorwärts hatte zu Spielbeginn erhebliche Probleme mit der sehr offensiven Borkener Abwehr, rasch führten die Gastgeber mit 8:2. Nach und nach fanden die Gronauer dann besser ins Spiel, bis auf maximal drei Treffer konnten sie den Rückstand eingrenzen.

Weitere Testspiele folgen in den nächsten Tagen: gegen HSG Nordhorn 2 und am 10. August in Schüttorf. Im weiteren Vorbereitungsverlauf sind zwei Partien gegen Coesfeld am 17. und 24. August, das Rückspiel gegen Schüttorf (29. August) und am 7. September ein Trainingstag in Reken geplant.