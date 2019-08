In einer Springpferdeprüfung der Klasse A gewann Manuela Schweizer auf Talaro und wurde auf Messetano Zweite. In einem weiteren Springen dieser Klasse siegte sie auf Messetano und wurde auf Lanciano Dritte. In der Springpferdeprüfung der Klasse L holte sie die goldene Schleife auf Lukrativ und wurde auf Mila-Sue Fünfte. Aus der Springpferdeprüfung der Klasse M ging sie ebenfalls auf Lukrativ als Siegerin hervor.

Alexander Kernebeck auf Chanel des Aucels hatte in einem M*-Springen nach Fehlern und Zeit die Nase vorn und wurde zudem im Zeitspringen dieser Klasse Siebter.

Nele Paganetty platzierte sich auf Montellino im M*-Springen als Vierte.

Ihre Vereinskameradin Tanja Damhuis wurde in dieser Prüfung auf Santa Fe Siebte und auf Clärchen Achte.

Nuri Dijks wurde im M*-Springen auf Fiance Zweiter. Er siegte auf Addison im M**-Springen und wurde auf Fiance in dieser Prüfung Dritter.