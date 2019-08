Vor einem Jahr trennten sich die Ortsrivalen zum Saisonauftakt 2:2, dabei hatte Vorwärts auf eigenem Platz schon 2:0 geführt. Das Rückspiel im Dezember gewannen die Grün-Weißen verdient mit 2:0.

Appetit auf dieses Derby haben die beiden Kontrahenten schon im Finale der Stadtmeisterschaften gemacht, als es nach einer packenden Partie ins Elfmeterschießen ging. Dort sicherten sich die Blau-Weißen dann den Titel.

Vor dem Punktspielauftakt sprach WN-Redakteur Stefan Hoof mit Vorwärts Epes Trainer Dirk Bültbrun über die Aussichten für Sonntag, aber auch über den plötzlichen Wechsel von Stürmer Umut Berke .

Nach torreichem Beginn der Vorbereitung haperte es zuletzt in der grün-weißen Offensive. Bringen die Sperre von Aleksandar Temelkov und der kurzfristige Wechsel von Umut Berke Vorwärts so sehr in Schwierigkeiten?

Dirk Bültbrun: Wenn zwei fest eingeplante Offensivspieler wegfallen, verliert der Kader natürlich auch Qualität. Allerdings haben wir in der letzten Saison eine sehr passable Rückrunde gespielt und ausreichend Tore geschossen – auch ohne die beiden.

Ist schon bekannt, wie lange Temelkov nach seiner Roten Karte während der Stadtmeisterschaften gesperrt wird?

Bültbrun: Nein, da ist bis heute noch keine Entscheidung gefallen.

Der Wechsel von Umut Berke nach Erkenschwick kam für viele aus heiterem Himmel. Ihre Meinung dazu?

Bültbrun: Der Zeitpunkt des Wechsels kam überraschend für uns. Der Spieler hatte uns fest zugesagt, wir haben Erkenschwick darüber informiert. Und trotzdem haben sie Umut offensiv angesprochen und abgeworben. Im unteren Amateursport gehört sich so etwas nicht.

Der FC Nordkirchen, TSG Dülmen, TuS Haltern 2 und Vorwärts Epe werden als Favoriten der Liga gehandelt. Teilen Sie diese Einschätzung?

Bültbrun: Ich traue auch dem SuS Stadtlohn eine gute Rolle zu. Und für uns ist es keine Selbstverständlichkeit, nach einer guten letzten Saison nun wieder ganz oben mitzumischen. Unsere Abgänge sind bekannt. Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz.

Zum Auftakt steht am Sonntag gleich das Eper Derby an. Mit welchem Gefühl gehen Sie in das Spiel?

Bültbrun: Wir sind furios in die Vorbereitung gestartet, sind aber spätestens nach dem Pokalspiel in Billerbeck auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Es bedarf einer gewaltigen Steigerung, um im Derby zu bestehen.

Zeichnet sich die Aufstellung schon ab?

Bültbrun: Um den Kader zu benennen, müssen wir die Trainingswoche abwarten. Letztlich ist es dann auch egal, wer spielt. Jeder wird sich im Derby zerreißen.