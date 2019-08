Als die Hochzeitsglocken läuteten

„Nachdem wir 1993 zunächst aktiv im Velo-Club mit Rennrädern unterwegs waren, ging es dann zum Kanusport, ehe wir mit unseren beiden Zwergschnauzern Zando-Khan und Al Capone im wahrsten Sinne des Wortes auf den Hund kamen. Über erstklassige Platzierungen bei internationalen Ausstellungen in den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Deutschland durfte Al Capone 2009 an der vom FCI (Fédération Cynologique Internationale) veranstalteten Welthunde-Ausstellung in Bratislava teilnehmen, wo er in der Champions-Klasse ein ‚vorzüglich‘ erreichte“, erinnert sich Mario Haier an die Erfolge mit dem mittlerweile zwölfjährigen Zwergschnauzer.

Als nächstes entdeckte das Ehepaar 2005 sein Faible für Geocaching. „An den Wochenenden hinaus in die Natur zu gehen und mit Freunden auf der Suche nach neuen Koordinaten zu sein, machte uns einfach Freude“, erläutert die 55-Jährige, die bei der Sparkasse Westmünsterland als Geschäftskundenberaterin tätig ist.

Als für ein befreundetes Paar 2015 die Hochzeitsglocken läuteten, machten sich die Haiers im Vorfeld auf den Weg, ein Hochzeits-Multicache auszuarbeiten. „Wir radelten zufällig bei den Bogenschützen Gronau vorbei, die auf ihrem Vereinsgelände ein Schnupperschießen veranstalteten. Die ersten Vereinsmitglieder, die uns über den Weg liefen, waren meine Propex-Arbeitskollegen Bodo Meyering und Ralf Seitz“, erzählt Mario Haier. Nach einigen Probeschüssen war die Freude am Bogenschießen schon geweckt, sodass das Ehepaar direkt beim nächsten Trainingsabend erneut vorbei schaute und kurz darauf dem Verein beitrat.

Ilse und Mario Haier Foto: Angelika Hoof

Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut haben. „Bogenschießen ist entspannend nach einem stressigen Tag im Büro. Man muss innerlich runter fahren und sämtliche Probleme über Bord werfen, um sich voll und ganz auf das Ziel zu konzentrieren“, verdeutlicht Ilse Haier. Selbst die vierjährige Suche nach dem richtigen Bogen ist mittlerweile vergessen. „Es gibt eben nicht den einen Bogen, der für jeden passt. Man muss sich langsam herantasten, mit welchem Gerät man am besten zurecht kommt. Das ist individuell verschieden und hängt von der Größe und Armlänge des Schützen sowie dessen Schießtechnik ab“, so der 59-jährige Mario Haier, der vom Recurvebogen über einen Langbogen hin zu verschiedenen Compoundbögen wechselte.

„Ein günstiges Hobby ist Bogenschießen also eher nicht“, scherzt Ilse Haier mit Blick auf die vielen Bögen, die das Paar bereits ausprobiert hat.

Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Nachdem Mario Haier als Neuling 2016 bereits mit einem dritten Platz bei einem Wettkampf im niederländischen Wierden aufhorchen ließ, hatte das Ehepaar bei den diesjährigen Landesmeisterschaften im Bogenschießen im Heeker „Jammertal“ gleich doppelten Grund zur Freude. Unter 60 Schützen aus ganz NRW sicherten sich Ilse und Mario Haier in der Disziplin Wald beide den Landesmeistertitel in der Klasse Compound blank. „Das war bislang einzigartig in der Vereinsgeschichte, dass ein Ehepaar zeitgleich beide Landesmeistertitel holt“, zeigt sich das Ehepaar selbst überrascht.

Ilse und Mario Haier Foto: Angelika Hoof

Kondition war zudem beim letzten Wettkampf gefragt, den die Gronauer Bogenschützen beim Kaiser-Wilhelm-Turnier im ostwestfälischen Minden absolvierten. „Die gut zehn Kilometer lange Runde über Berg und Tal war schon ex­trem anstrengend. Abgesehen von der Hanglage ist es dort einfach immer schwierig, die Distanzen zu den Zielen mit bloßem Augenmaß zu bestimmen“, erläutert Mario Haier die besondere Herausforderung dieses Wettkampfes. Am Ende landete er auf dem dritten Platz, während sich seine Frau die Silbermedaille sicherte.