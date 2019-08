Schließlich wurde Gegner SV Heek mit dem neuen Spielertrainer Rainer Hackenfort im Vorfeld von nicht wenigen Trainern als einer der Titelaspiranten auserkoren.

„Ich bin absolut zufrieden mit diesem Start“, zog Orhan Boga hinterher ein positives Fazit. Auch wenn er sich Mitte der zweiten Hälfte täuschen sollte. Denn als die Fortunen da noch mit 2:0 in Front lagen, gaben sie kurz darauf das Match fast aus der Hand.

Zwei Mal unterliefen der Gronauer Defensive Stellungsfehler, die Heek über Außen und mit gut getimten Flanken zum 2:2 nutzte (73./78.). „Das darf uns so einfach nicht passieren, das hab ich den Jungs auch noch einmal gesagt“, so Boga. „Aber die Reaktion war natürlich perfekt. Zumal diese Ecke einstudiert war.“ Marinano Veld hieß der Nutznießer, der in der 83. Minute die drei Zähler zum Meisterschaftsstart rettete.

Florian Temjanovski hatte zuvor in der 66. Minute das 2:0 besorgt. Doch das absolute Highlight an der Laubstiege war die 1:0-Führung der Gronauer. Die spielten im zweiten Abschnitt nämlich ein gefälliges wie effektives Pressing. Und als Boga-Kollege Alexander Buning, dem neuen Spielertrainer, das Leder vor die Füße fiel, nahm der nicht einfach nur Maß. Nein, Buning zielte perfekt. Noch vor der Mittellinie zog er ab.

Und aus Erstaunen wurde schnell tosender Jubel, weil der Ball genau im Winkel einschlug. „Das nennt man dann wohl Tor des Jahres“, war auch Orhan Boga hin und weg von diesem Kunstschuss.