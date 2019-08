Die Partie bei SuS Stadtlohn 2 war wegen eines Dodge-Ball-Turniers verlegt worden.

Um 19.30 Uhr wird das Spiel auf dem Kunstrasenplatz im Losbergpark angepfiffen.

Mit Frederic Klümper hat ein Spieler den Aufsteiger in Richtung 1. Mannschaft verlassen. „Dafür haben wir mit Max Peters eine recht spektakuläre Neuverpflichtung an Bord“, berichtet Trainer Bernd Meyer . „Mit Max soll Stabilität und Erfahrung ins Spiel kommen.“ Peters war in der Bezirksliga viele Jahre eine feste Größe beim Bezirksligisten Vorwärts Epe , dann zog es ihn zur TSG Dülmen.

Mit Frederic Herking, Kai Nowacyk und Philipp Ravers hat Bernd Meyer drei angeschlagene Spieler im Aufgebot, deren Einsatz noch vakant ist. „Mit einem Punkt in Stadtlohn wäre ich mehr als zufrieden“, erklärt der erfahrene Coach.