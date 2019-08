„Das ist zu diesem Zeitpunkt ein gutes Ergebnis, denn normalerweise kommen die Anmeldungen oft erst im letzten Moment, kurz vor Meldeschluss, auf den Tisch geflattert.“

Schließlich haben die Aktiven noch bis Montag (19. August) Zeit, sich für das Turnier an der Losserstraße anzumelden. Die Auslosung für die Qualifikation findet dann einen Tag später statt. 28 Spielerinnen nach Rangliste und vier, die eine Wild Card erhalten, sind in der Qualifikation spielberechtigt. Diese Begegnungen beginnen am Mittwoch in den Nachmittagsstunden.

Das Hauptfeld wird am Mittwoch ausgelost und startet am Freitag. Die besten 20 Meldungen aus der deutschen Rangliste ziehen automatisch in das Hauptfeld ein, ebenso diejenigen, die die vier Wild Cards bekommen. Die acht siegreichen Qualifikantinnen komplettieren das 32er-Hauptfeld.

Auch in diesem Jahr erwarten die Verantwortlichen des TV Grün-Gold Gronau wieder Teilnehmerinnen aus allen Teilen Deutschlands. Schon jetzt stehen Spielerinnen aus Dresden, Berlin, München, Ludwigshafen, Pforzheim, Wahlstedt (Schleswig-Holstein) und natürlich aus Westfalen und dem Ruhrgebiet auf der Meldeliste.

Darunter befinden die Namen bekannter Spielerinnen, die dem Gronauer Publikum noch in bester Erinnerung sein dürften, wie Franziska König (Siegerin 2013), Imke Küsgen (Finalistin der 1. Gronau Open), Alice Violet („Dauergast“ der Gronau Open) oder Lara Schmidt, die auch schon einige Male in den letzten beiden Jahren für Aufsehen an der Losser­straße sorgte. Auch Nina Zander, Siegerin 2014, hat ihr Interesse bekundet.

Auch das Gesellige kommt nicht zu kurz. Am 23. August (Fr.) ist abermals ein „Get together“ aller Gronauer Tennisvereine geplant.