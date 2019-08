Jetzt stehen für den A-Ligisten zwei Auswärtsspiele in Folge auf dem Spielplan: am Freitag (20 Uhr) die auf Wunsch von Union Wessum vorgezogene Partie, am Sonntag (15 Uhr) die Begegnung in Ammeloe.

„Wir haben gegen Heek deutlich gezeigt, was wir können, wenn wir konzentriert sind und uns voll auf das Spiel fokussieren“, erklärt Trainer Orhan Boga . Jedoch ist andererseits sein Ärger über die beiden Gegentore noch nicht verraucht: „Diese Fehler dürfen uns in Wessum und auch am Sonntag nicht passieren.“

Dass Wessum in Ellewick 1:4 verlor, macht die Aufgabe für die Gronauer nicht leichter. „Eine sehr robuste, eine spielstarke Mannschaft. Die wollen was gutmachen. Für uns gilt es zu bestätigen, was wir gegen Heek 75 Minuten lang gut gemacht haben“, betont Boga. „Wir hoffen natürlich, die Euphorie aus dem ersten Spiel in beide Auswärtspartien zu transportieren.“

Nicht zur Verfügung steht Teglat Chabou. Marco Köppe fehlt in Wessum. „Marcel Bösel, Moritz Terbeck und Pascal Gassner stoßen aber wieder dazu, sodass ich mit 21 Mann in die Spiele gehen kann“, hat Boga die Qual der Wahl. -sh-