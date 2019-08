Das 0:0 in den Bülten hat Trainer Dirk Bültbrun besonders eine Erkenntnis gebracht: „Wir sind noch nicht so richtig in Tritt gekommen und benötigen mehr Offensivaktionen in unserem Spiel.“

Aber auch defensiv wird Vorwärts gefordert. „Wir erwarten einen starken Aufsteiger, der nach dem Auftaktsieg mit viel Selbstvertrauen anreisen wird“, betont Bültbrun. Er muss am Sonntag (15 Uhr, Wolbertshof) weiterhin ohne den gesperrten Aleksandar Temelkov sowie die verletzten Marcel Terhaar, Ferdinand Lepping und Jaan Büning auskommen.

Viel Respekt vor dem Gegner zeigt auch Alstättes Coach Markus Krüchting : „Auswärts gegen Vorwärts Epe, das ist schon eine Hausnummer. Da müssen wir an die Leistung und Laufbereitschaft vom letzten Spiel anknüpfen, damit eventuell etwas Zählbares herauskommt.“

Gegenüber dem 3:0-Auftaktsieg gegen den VfL Billerbeck rückt zwar Johannes Feldhaus wieder in den Kader. „Aber Tobias Terweh, der uns letzte Woche super ausgeholfen hat, ist leider nicht dabei“, erklärt Markus Krüchting.

In Nordkirchen will der FC Epe am Sonntag (15 Uhr) bestehen. „Auch wir haben Qualität im Kader und wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und mutig Fußball spielen“, sagt Spielertrainer André Hippers, der ohne Niklas Wissing, Florian Holtkamp und Julius Klein plant.

„Nordkirchen ist ein größtenteils unbekannter Gegner, der aufgrund der Ergebnisse der letzten Saison in der Staffel 8 eine enorme Qualität im offensiven Bereich aufweist und sich mit Benjamin Siegert noch verstärkt hat“, weiß Hippers, was den FCE erwartet.