Schroer kennt keine Gnade mit dem FC Epe

Wenngleich der Übungsleiter nach der 1:2 (0:1)-Niederlage im ersten Heimspiel gegen den FC Vreden die Schärfe direkt rausnimmt. „Druck spüre ich keinen – und gebe der Mannschaft also auch keinen weiter“, so der Coach, der den Fans verspricht: „Wir bleiben selbstbewusst und geben uns weiter offensiv.“

So wie eben auch gegen die Vredener in einer Partie, in der ganz sicher zumindest ein Teilerfolg im Bereich des Möglichen lag. Oder wie es Meyer hinterher formulierte: „Wenn der vermeintlich Schwächere sich als die fußballerisch bessere Mannschaft entpuppt, aber trotzdem verliert, dann ist genau das FC Epe 2 gegen FC Vreden“, fasste er die 90 Minuten in den Bülten zusammen.

Unzählige Chancen bis Hinkelmann vollstreckt

Tatsächlich spielten die Hausherren sehr gefällig. Neuzugang Max Peters überzeugte dabei im Mittelfeld und trieb seine Mitspieler immer wieder mit klugen Pässen nach vorne. Daraus ergaben sich natürlich zwangsläufig auch sehr gute Einschussmöglichkeiten. Doch die vergaben die Blauen reihenweise. Ganz gleich, ob sich nun Shemsi Osmani, Ben van Almsick, Amandip Singh oder auch Tobias Röttger daran versuchten, für den FCE zu treffen – bei keiner dieser zahlreichen Möglichkeiten fand der Ball den Weg ins gegnerische Tor.

Erstes Heimspiel des A-Liga-Aufsteigers FC Epe 2

Besser machten es die Gäste, denen nach einer guten halben Stunde die 1:0-Pausenführung gelungen war. Doch noch hatte sich die FC-Reserve nicht aufgegeben. Tatsächlich schaffte Robert Hinkelmann in Minute 72 den umjubelten Ausgleich für Epe . Ein Treffer, der allerdings keine Flügel verlieh.

Das lag schlichtweg daran, dass Vredens Benjamin Schroer dem Aufsteiger mit seinem Tor fünf Minuten vor dem Abpfiff gehörig in die Suppe spuckte. Und damit war das Match entschieden.