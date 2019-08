Mit ausschlaggebend für die Pleite war die Anfangsphase durchaus, weil Epe schon nach elf Minuten ein Gegentor kassierte. Außenverteidiger, Innenverteidiger, Torwart – alle rechneten damit, dass ein Ball der Hausherren sich bereits im Seitenaus befunden hätte. War er aber eben nicht, sodass Nordkirchens Daniel Krüger nach kurzer Verwirrung nur noch einschieben brauchte (11.).

„Danach sind wir besser ins Spiel gekommen“, fand Hippers . Philipp Hörst und Jannik Holtmann boten sich gute Gelegenheiten, aber der Ausgleich sollte erst direkt mit dem Pausenpfiff fallen, als Holtmann nach einem langen Ball vom uneigennützigen Pass von Felix Wobbe profitierte und nur noch einzudrücken brauchte (44.).

Stoßstürmer Krüger schwer zu verteidigen

Wobbe war es auch, der nach dem Seitenwechsel eine der Hauptrollen spielen sollte. Doch vorher war erst einmal der FC Nordkirchen wieder an der Reihe, da die FC-Defensive nach einem Einwurf Stoßstürmer Daniel Krüger in der 57. Minute nicht in den Griff bekam und der also vollstreckte.

Wieder lief Epe einem Rückstand hinterher. „Nach einer Stunde schon so zu öffnen und Harakiri zu spielen, als stünden nur noch fünf Minuten auf der Uhr, war eigentlich nicht unser Plan“, meinte Hippers hinterher. Und er ärgerte sich gewaltig: Nach einem Diagonalpass kreuzten sich die Wege von Wobbe und dessen Gegenspieler, der FC-Stürmer kam zu Fall, doch der Referee entschied auf Stürmerfoul. Hippers: „Warum? Das weiß kein Mensch.“