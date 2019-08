Geir Sveinsson übernimmt Traineramt

Am Montag stellten die Verantwortlichen des Zwei-Städte-Teams Geir Sveinsson (55) als neuen Coach vor, er erhält einen Zweijahresvertrag beim Handball-Bundesligisten.

Nach der Erkrankung von Heiner Bültmann vor zwei Wochen hatten zunächst der bisherige Co-Trainer Ralf Lucas und Ex-HSG-Profi Frank Schumann die Verantwortung übernommen.

Sveinsson bestritt als Aktiver 340 Länderspiele für Island. Als Trainer coachte er zwei Jahre die isländische Nationalmannschaft und zuvor u.a. als Cheftrainer den SC Magdeburg.

Am Donnerstag (19 Uhr, Euregium in Nordhorn) startet die HSG Nordhorn-Lingen mit dem Heimspiel gegen den Bergischer HC in die Saison.

Seit heute weilt Sveinsson in Nordhorn und wird am Abend erstmalig das Training im Euregium leiten.

„Geir hat bei seinen vergangenen Stationen sehr gute Arbeit geleistet. Er ist sehr kommunikativ und hat eine sehr positive Ausstrahlung. Darüber hinaus hat er einen ähnlichen Gedanken vom Handball, der Kultur und der Führung, wie es die Mannschaft in den letzten Jahren gewohnt war“, erklärte Geschäftsführer Matthias Stroot.

Sveinsson selbst betonte, er habe „keine Sekunde gezögert, als das Angebot kam, in der Bundesliga zu arbeiten. Gerade bei so einem großartigen Verein, mit zwei tollen Hallen in Nordhorn und Lingen und solchen Fans.“