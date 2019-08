Die Sonnenhungrigen hatten am Sonntag bei regnerischem Wetter den Langstreckenschwimmerinnen und -schwimmern am Unterbacher See gewissermaßen freiwillig das Feld überlassen. Denn in großer Zahl waren die Sportler wieder nach Düsseldorf gekommen, um sich über die 3,3 km, 2 km, 1 km und in verschiedenen Jugendwettbewerben beim größten Freiwasser-Schwimmwettbewerb in Nordrhein-Westfalen zu messen.

Unter den 264 Männern und 109 Frauen, die über die 3,3 km an den Start gingen, waren auch Anne Wobbe , Elmar Buss und Joachim Wolf vom Schwimmverein Gronau. Und die konnten sich im Ziel über ausgezeichnete Resultate freuen.

Elmar Buss erreichte nach 45:20 Min. als Achter insgesamt das Ziel und war damit Schnellster in der Altersklasse M 50.

Als 14. kam Joachim Wolf nach 47:18 Min. ins Ziel und wurde so Fünfter in der M 55. Unter die Top drei in ihrer Altersklasse schaffte es auch Anne Wobbe. Sie war in 50:02 Min. die viertschnellste Frau insgesamt und die Drittschnellste der W 30.