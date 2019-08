HSG Nordhorn-Lingen freut sich auf den Auftakt

Was zählt, ist einzig und allein der Auftakt im Handball-Oberhaus. Der Bergische HC ist am Donnerstag um 19 Uhr im Euregium der erste Gast der HSG Nordhorn-Lingen .

Hinter Ralf Lucas , langjähriger Leiter der Barmer-Geschäftsstelle in Gronau, liegen zwei harte Wochen. Nach dem plötzlichen Ausfall des erkrankten Trainers Heiner Bültmann rückte der bisherige Co-Trainer zusammen mit dem früheren HSG-Profi Frank Schumann in die Verantwortung. „Zum Glück hat mich mein Arbeitgeber in dieser Phase unterstützt“, erklärt Lucas, der jetzt in der Barmer-Geschäftsstelle in Steinfurt tätig ist. Erst am Montagabend übernahm mit Geir Sveinsson ein neuer Coach mit der erforderlichen Lizenz den Trainerposten.

Das „First-Four-Pokalturnier“ in Nordhorn bot Lucas und Schumann die Gelegenheit, vor dem Bundesligabeginn verschiedene Varianten zu testen, vor allem aber auch die Integration der drei Neuzugänge voranzutreiben.

Insbesondere Robert Weber wusste zu gefallen. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig war sowohl beim 34:26-Sieg gegen den Drittligisten SG Schalksmühle-Halver als auch bei der 21:31-Niederlage gegen den zukünftigen Punktspielkonkurrenten SC DHfK Leipzig erfolgreichster Werfer der HSG. Der Neuzugang aus Magdeburg gefiel mit seinen Würfen aus dem Spiel heraus, aber auch als sicherer Siebenmeterschütze.

Ebenso zeigten sich im Euregium Anton Prakapenia (Zugang aus Coburg) und Kreisläufer Dominik Kalafut, der gerade erst aus Frankreich den Weg zurück nach Deutschland gefunden hat. Hingegen mussten die Gastgeber auf den an der Schulter verletzten Philipp Vorlicek (Schulter) und am Sonntag auch auf Georg Pöhle (Fieber) verzichten. Da trifft es sich gut, dass Nicky Verjans nach zehnmonatiger Verletzungspause wieder Fuß gefasst hat.

An eine Pokalüberraschung gegen Leipzig war vor den etwa 1000 Zuschauern in Nordhorn aber nie zu denken. Von Beginn an hatten die Ostdeutschen das Spiel und die HSG im Griff. „Wir hatten zu viel Respekt“, erkannte Trainer Ralf Lucas. Leipzig verschaffte sich schnell einen deutlichen Vorsprung, spannend wurde es zu keinem Zeitpunkt mehr.

Anders soll das am Donnerstag aussehen. Der Aufsteiger tritt im Euregium gegen den Tabellensiebten der Vorsaison an. „Mit unseren Fans im Rücken müssen wir uns nicht fürchten. Ich sehe da Chancen für uns“, erklärt Lucas. Gleich zu Beginn zwei Punkte für den Klassenerhalt einfahren, darauf hofft der Liganeuling.