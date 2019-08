Vorwärts Gronau brennt auf den Auftakt

In Versmold bestreiten die Blau-Weißen gegen die SpVg. Hesselteich-Siedinghausen an einem Freitagabend das (inoffizielle) Saisoneröffnungsspiel. Der Großteil der Konkurrenz startet erst tags darauf in das Spieljahr 19/20.

Die Vorbereitung erstreckt sich über viele Wochen. Bereits Ende Juni rief Trainer Adam Fischer seine Spieler zum Trainingsaufgalopp zusammen. Die Einheiten waren anstrengend. „Das ging an die Substanz, aber das bringt uns weiter“, sagt der Coach. Er ist überzeugt, dass sich die harte Arbeit der letzten Wochen auszahlen wird: „Körperlich sind die Jungs richtig fit. Da habe ich keine Zweifel.“

Doch die physische Fitness ist nur die Basisvoraussetzung, um auch das zweite Jahr – angeblich für einen Aufsteiger ja immer das schwierigste – zu überstehen. „Auch im Spielerischen sind wir bis hierher so weit, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagt Fischer. Dabei wurde auch eine 5:1-Abwehrfomation mal getestet, obwohl Vorwärts sonst überwiegend eine 6:0-Deckung bevorzugt.

Doch Fischer ist nicht verborgen geblieben, dass sich hin und wieder auch der Schlendrian eingeschlichen hat. „Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, aber die machen den Unterschied. Hier und da hatte ich schon mal den Eindruck, dass der letzte Biss im Spiel oder Training fehlte. Und das kann ganz schnell eine gefährliche Geschichte werden“, warnt Adam Fischer und hofft, dass jetzt in der Schlussphase der Vorbereitung wieder mehr Konzentration einkehrt. Schließlich soll der Saisonauftakt am 13. September mit zwei Punkten gekrönt werden.

In den bislang fünf Testspielen wechselten Licht und Schatten. So war Fischer nach dem Testspielblock auswärts bei den Landesligisten HSG Nordhorn 2 (26:30) und FC Schüttorf 09 (30:27) „ganz zufrieden“. Zwischen den beiden Begegnungen lagen nur wenige Stunden. Doch auch mit schweren Beinen gelang in Schüttorf sogar ein Sieg.

Weniger sagte Fischer der jüngste Vergleich gegen Bezirksligist DJK Coesfeld zu, obwohl der mit 29:23 gewonnen wurde. „In den ersten 20 Minuten war ich total überrascht, wie gut wir gespielt und gegen einen Gast mit kleinem Kader fast nichts zugelassen haben“, berichtet Fischer. Aber es folgten noch 40 Minuten, die Fischer Nerven kosteten. „Das war schlecht“, brachte er es auf den Punkt.

Weiter geht es für die Vorwärts-Handballer am Samstag (17 Uhr) mit dem Rückspiel in Coesfeld. Am 7. September steht noch ein Trainingstag in Reken an, tags darauf ein Testspiel bei der HSG Hohne-Lengerich. „Denn da dürfen wir harzen“, erklärt Fischer, „so wie auch fünf Tage später beim Punktspielauftakt gegen Hesselteich.“

Getrübt wird die Vorfreude auf den Saisonstart nur durch die Verletzung von Bastian Hofstedde. Ihn erwischte es an der Achillessehne.