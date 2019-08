HSG Nordhorn-Lingen vertraut der roten Wand

Nordhorn -

Gerade in die 1. Bundesliga aufgestiegen, gibt es für die HSG Nordhorn-Lingen ein großes Ziel: nicht gleich wieder abzusteigen. Denn klar ist: Der Vizemeister der 2. Liga geht als großer Außenseiter in die Saison in der 1. Liga – und in das Heimspiel am Donnerstagabend.