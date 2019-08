Unterstützt wird Kömmelt von Slava Vorobev. Am Mittwoch stand schon die erste Einheit unter neuer Regie an.

Die neue Trainerin ist viele Jahre bei der DHG Ammeloe/Ellewick als Trainerin und im Vorstand aktiv gewesen, hat viele Jahre verschiedene Kreisauswahlen betreut und ist als Polizistin in Gronau tätig. „Nach vier Monaten ohne Handball hab ich wieder richtig Bock“, erklärte sie.

Der in Gronau wohnende Vorobev stammt gebürtig aus Russland, er hat als Aktiver in der höchsten Liga Russlands gespielt. Zuletzt hat er die Frauen der DHG Ammeloe/Ellewick trainiert. So weiß er eine gute

Zusammenarbeit mit Stefanie Kömmelt zu schätzen. „Für uns ist es die optimale Lösung, da beide zusammen viel Erfahrung haben und unserem jungen Bezirksliga-Team mit Sicherheit viel beibringen können“, erklärte für Vorwärts Gronau Markus Reimers.