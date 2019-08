Dabei wäre vor vollen Rängen im Euregium, darunter zahlreiche Handballinteressierte aus Gronau, mehr für den Erstliga-Aufsteiger möglich gewesen.

Die Mannschaft des neuen Trainers Geier Sveinsson, der erst seit Montagabend Regie führt, vermasselte zwar die ersten zehn Minuten (1:6). Aber beeindruckend war die Leistung danach, die packende Aufholjagd, die mit dem mehrmaligen Ausgleich belohnt wurde.

Auch der Beginn des zweiten Abschnitts machte Mut. Gegen den Siebten der Vorsaison wusste sich das Zwei-Städte-Team immer wieder gut in Szene zu setzen, die Partie war bis zum 15:16 (42. Min.) offen.

Doch die zu zahlreichen einfachen Fehler, vornehmlich im Spielaufbau, verhinderten eine Überraschung, die eine HSG in Topform vielleicht hätte schaffen können. In den letzten 15 Minuten zeichnete sich ab, dass die HSG in dieser Partie kein zweites Mal zurückkommen würde.

HSG Nordhorn-Lingen : Ravensbergen (2/2 Paraden, bei drei Strafwürfen), Buhrmester (10/1 Paraden); Heiny, Leenders, Weber (6/2), Mickal (7), Miedema, Terwolbeck (1), de Boer, Vorlicek (4), Prakapenia, Smit, Seidel (n.e.), Possehl (1), Pöhle (2), Kalafut.