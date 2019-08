Vivien Sandberg bewahrt die Ruhe

Auch alle anderen gesetzten Spielerinnen, zuletzt gewann am Abend Sarah Gronert (6:2, 6:1), sowie zum Beispiel Steffi Bachofer und Mina Hodzic sind heute auf der Anlage an der Losserstraße zu sehen.

Als erste gesetzte Spielerin des Hauptfelds ging mit Lara Schmidt (DTB 44) eine Spielerin an den Start, die bereits mehrfach in Gronau gemeldet hatte. Wie in den Vorjahren sorgte Schmidt mit harten Schlägen von der Grundlinie und kraftvollen Bällen für Aufsehen und einen gelungenen Auftakt. Mit 6:0, 6:0 entschied sie das Match schnell für sich und ließ somit ihrer Gegnerin Rieke Gillar (DTB 174) zu keiner Zeit Chancen, ins Spiel zu finden.

Ein zu Beginn einfacheres Spiel als erwartet hatte Vivien Sandberg (kl. Foto; Blau-Weiß Berlin) gegen Pia Kranholdt ( HTV Hannover ). Die Ahauserin Sandberg fand von Anfang an gut ins Match und ging mit 5:2 in Führung. Das sah nach einer glatten Angelegenheit aus. Doch Kranholdt, die gerade zu Beginn viele Fehler machte, fand immer besser in ihr Spiel und setzte sich zur Wehr. Sandberg steigerte sich nochmals und entschied den ersten Satz mit 6:4 für sich.

Sandbergs hartes Training der vergangenen Monate zahlte sich aber aus. Die wie gewohnt ehrgeizig aufspielende Ex-Grün-Gold-Spielerin leistete sich wenige Fehler und spielte mit erheblich mehr Übersicht als manches Mal in früheren Jahren. Sandberg behielt, obwohl Kranholdt im zweiten Satz mit 4:3 in Führung ging, die Ruhe, haderte kaum mit ihrem Spiel, erzielte sichere Punkte und belohnte sich nach fast zweieinhalbstündigem Fight mit einem 6:4, 7:5- Zweisatzsieg. Im Achtelfinale heute (11 Uhr) bekommt es Vivien Sandberg nun mit der an Nr. sechs gesetzten Lara Schmidt zu tun.

Maja Jung vom Tennispark Versmold (WTV 229) setzte Imke Küsgen (DTB 92), die durch eine Wildcard das Hauptfeld erreicht hatte, durch ihre schnelle Spielart unter Druck. Küsgen antwortete mit sicheren und langen Bällen, viel Ruhe und dem besseren Überblick. Somit setzte sich die mit 38 Jahren älteste Spielerin der diesjährigen Gronau Open am Ende gegen die um 21 Jahre jüngere Jung routiniert durch (6:2, 6:1).

Mit Julia Middendorf (vom Tennisverein Visbek schlug eine weitere „Wiederholungstäterin“ der Gronau Open auf. Die deutsche Meisterin der U16 traf auf die Nummer 74 der DTB-Rangliste, Anne Küttel. Die beiden Spielerinnen schenkten sich nichts und schickten sich gegenseitig erbarmungslos von einer Ecke des Platzes in die andere, somit benötigten die beiden ein Drei-Satz-Mammutspiel, das über drei Stunden dauerte, bis die Siegerin endlich ermittelt war. Middendorf setzte sich mit 3:6, 7:5 und 6:4 durch.