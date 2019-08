Sarah Gronert trifft auf Marina Melnikova

Völlig befreit aufspielen konnte im ersten Semifinale auf dem Centercourt Julia Middendorf vom Tennisverein Visbek. „Ich bin in diesem Turnier nicht gesetzt gewesen und habe nun das Halbfinale erreicht. Ich gehöre hier nicht zu den Favoriten“, zeigte sich Middendorf vor dem Match gegen die an Nummer eins des Turniers gesetzte Marina Melnikova (TC 1899 Blau-Weiß Berlin) ganz entspannt.

Den Zuschauern boten die beiden Spielerinnen von Beginn an ein temporeiches Spiel, in dem Middendorf (DTB 48) ihr erstes Aufschlagspiel an Melnikova (DTB 16) abgab, sie gleich drauf jedoch breakte.

Ganz so befreit wie geplant spielte Middendorf dann doch nicht auf, bot sich ihr doch die Chance, ausgerechnet die Titelverteidigerin aus dem Turnier zu werfen. Melnikova überraschte ihre um 14 Jahre jüngere Gegnerin immer wieder mit perfekt gespielten Stoppbällen, im Gegenzug gerieten Middendorfs Stoppbälle oft einen Hauch zu lang.

Marina Melnikova Foto: Angelika Hoof

Trotzdem überzeugte die Deutsche Meisterin der U16 vor allem läuferisch, wehrte beim Stand von 2:5 vier Satzbälle ab und verkürzte sehr zur Freude der Zuschauer auf 3:5, ehe Melnikova den Satz mit 6:3 für sich entschied.

Im zweiten Satz steigerte sich die Vorjahressiegerin nochmals, setzte Middendorf mehr und mehr unter Druck und entschied diesen mit 6:1 für sich.

Im zweiten Halbfinale standen sich mit Lara Schmidt vom TC BW Dresden und Sarah Gronert vom Tennisclub Bredeny zwei gesetzte Spielerinnen in der Mittagshitze gegenüber.

Gronert überzeugte und überraschte immer wieder mit schnellen und kraftvollen Grundlinienschlägen. Vor allem mit ihrer Vorhand peitschte sie die Bälle nur so über das Netz. So sah sich Schmidt (DTB 44), die am Vortag noch für eine Überraschung gesorgt und die an Nummer zwei gesetzte Despina Papamichail (DTB 26) aus dem Turnier befördert hatte, häufig in der Defensive und musste den ersten Satz klar mit 2:6 an Gronert abgeben.

Trotzdem zeigte sich auch Gronert nicht ganz zufrieden mit ihrem Spiel und haderte über ihre an sich niedrige Fehlerquote, was vor allem ihr Schläger zu spüren bekam. Schmidt dagegen behielt die Nerven und versuchte in ihr Spiel zu finden, erwischte ihre Gegnerin jedoch zu selten auf der vermeintlich schwächeren Rückhandseite.

Gronert dominierte vor allem ihre Aufschlagspiele. So war es keine Überraschung, dass die Nummer 35 der DTB-Rangliste (Gronert) ihr letztes Aufschlagspiel im zweiten Satz zum 6:3-Endstand mit einem Ass begann und den Matchball ebenfalls mit einem Ass verwandelte.