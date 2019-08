Nach 90 Minuten allerdings reichte es dann noch nicht einmal mehr zu einem 3:3-Unentschieden. Denn am Stausee brachen für Vorwärts im zweiten Abschnitt alle Dämme. Das mündete schließlich in eine 3:4-Pleite – und hatte natürlich Gründe.

Kapitän Florian Albers hatte ohnehin urlaubsbedingt gefehlt. Sein Stellvertreter Marcel Deelen musste kurz vor der Pause nach einem harten Einsteigen seines Gegenspielers verletzt runter. Justin Bauer hatte die Binde übernommen, konnte direkt nach der Pause aber ebenfalls verletzt nicht mehr weiterspielen. Damit fehlten Vorwärts Epe dann zwei erfahrene Spieler, die zudem der Viererkette extrem viel Stabilität verliehen hatten.

Schnell, gradlinig, effektiv

Das fand auch Trainer Dirk Bültbrun: „Wir haben in der ersten Hälfte sehr aufmerksam und diszipliniert verteidigt“, so der Übungsleiter. „Nach vorne ging es dann schnell, gradlinig, effektiv.“ Wie bei Matthias Naber, der mit einem Doppelschlag erfolgreich war (33./44.), nachdem Marcel Deelen per Strafstoß zuvor schon getroffen hatte (11.).

Und Haltern? Der TuS kam direkt in der 46. Minute zum Ausgleich, ehe dann Bauer runter musste. Und die Hausherren rochen jetzt Lunte, spielten mit hohem Tempo und hoher Qualität.

„Am Ende waren wir überfordert und wurden regelrecht überrannt“, wollte Dirk Bültbrun die Ausfälle alleine nicht gelten lassen. „Das ist natürlich ein Teil der Erklärung, gewiss. Aber nicht der einzige Grund. Alle wollen schließlich Bezirksliga spielen“, so der Vorwärts-Trainer.