Direkt die erste Gelegenheit nutzten die Grün-Weißen am Sonntagmittag am Wolbertshof durch Lennart Stichling (8.). „Trotzdem haben wir keine Ruhe ins Spiel bekommen“, kritisierte Werenbeck und sah in der 20. Minute den 1:1-Ausgleich der Gäste.

Zum Spieler des Spiels avancierte nach dem Seitenwechsel Ammeloes Marvin Rosing, dem bis zur 62. Minute ein lupenreiner Hattrick glückte. Die Partie war also da bereits entschieden. Für Epe verkürzte Mamadou Barry zwar noch einmal auf 2:4 (81.). Doch dieser Treffer kam zu spät, um noch einmal an zumindest einen Punkt zu schnuppern.

Angst vor dem Negativstrudel

„Es sind zwar erst drei Spieltage absolviert. Trotzdem müssen wir aufpassen, nicht zu sehr in einen Negativstrudel zu geraten“, warnte Dirk Werenbeck hinterher – und hofft nun auf ein besseres Ende am nächsten Sonntag in Südlohn.