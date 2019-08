Melnikova überraschte ihre um 14 Jahre jüngere Gegnerin immer wieder mit perfekt gespielten Stoppbällen, im Gegenzug gerieten Middendorfs Stoppversuche oft einen Hauch zu lang. Trotzdem überzeugte die Deutsche Meisterin der U16 vor allem läuferisch, wehrte beim Stand von 2:5 vier Satzbälle ab und verkürzte auf 3:5, ehe die Titelverteidigerin den Satz mit 6:3 für sich entschied. Im zweiten Satz steigerte sich die Vorjahressiegerin noch, setzte Middendorf unter Druck und gewann 6:1.

Im zweiten Halbfinale standen sich mit Lara Schmidt und Sarah Gronert zwei gesetzte Spiel­erinnenn in der Mittagshitze gegenüber. Gronert überzeugte und überraschte immer wieder mit schnellen und kraftvollen Grundlinienschlägen. Vor allem mit ihrer Vorhand peitschte sie die Bälle nur so über das Netz. So sah sich Schmidt oft in der Defensive und musste den ersten Satz mit 2:6 abgeben.

Trotzdem zeigte sich auch Gronert nicht ganz zufrieden mit ihrem Spiel, dominierte aber vor allem ihre Aufschlagspiele. So war es keine Überraschung, dass die Nummer 35 der DTB-Rangliste ihr letztes Aufschlag­spiel zum 6:3 mit einem Ass begann und den Matchball per Ass verwandelte.