Besondere Ehrung für Rita Drees

Beschlossen und verkündet wurde das jetzt, die Ehrung folgt jedoch erst im Herbst.

Die „Hall of Fame des deutschen Trabrennsports“ gibt es seit Anfang 2011, auch ein Förderverein wurde mittlerweile ins Leben gerufen, um die finanzielle Basis für die noch virtuelle und später reale Hall of Fame zu sichern. Denn zu einem späteren Zeitpunkt soll, so die Überlegungen, ein Museum errichtet werden.

Pokale, Plakate, Rennanzüge

Dort wird dann die Geschichte und Entwicklung des Trabrennsports gezeigt, werden Dokumente, Pokale, Plakate, Fahrhelme, Rennanzüge und viele weitere Erinnerungsstücke aufbewahrt werden. Und natürlich gibt es Sportler und Pferde, deren Erfolge herausragen und eine besondere Würdigung verdienen und erhalten werden.

Willi Rode und Rita Drees , Sea Cove und Ada

Rita Drees Foto: Jürgen Peperhowe

Alle zwei Jahre werden dazu jeweils zwei Sportler und Pferde durch die Mitglieder der Hall of Fame benannt, die Zugang in die Hall of Fame bekommen. Vor wenigen Tagen erhielt nun Rita Drees von Hall-of-Fame-Vorstandsmitglied Jürgen Gassner telefonisch die Nachricht, dass ihr Name auf 47,6 % der zur Wahl abgegebenen Scheine stand. Gemeinsam mit Willi Rode erhält sie Zugang in die virtuelle Ruhmeshalle. Zudem wurden in der Kategorie Pferde Sea Cove und Ada während der Versammlung in Berlin gewählt.

Europameister 1976 und 1980

Rita Drees Foto: Angelika Hoof

Rita Drees (77) freut sich sehr über diese Wahl: „Eine tolle Ehrung und sicherlich eine Anerkennung meiner sportlichen Leistung.“ In der Tat: Die Eperanerin feierte im Sulky 2428 Siege, war Europameister 1976 und 1980, deutscher Amateurmeister 2003 und gewann das Amateurfahrer-Championat 1978, 1979, 1986 - 1989, 1996, 2000, 2001, 2004 - 2007 und zuletzt vor zehn Jahren 2009 – insgesamt 14 Mal.

Ehrung im Oktober

Rita Drees Foto: sh

Offiziell folgt die Ehrung während einer Rennveranstaltung im Oktober in Gelsenkirchen. Für Rita Drees ein Ort, den sie nicht im Navi eingeben muss. Dort war und ist sie immer noch auf der Trabrennbahn zu Hause, hin und wieder geht es auch noch zum Traben nach Hamburg-Bahrenfeld oder wie jetzt im Sommer mal nach Dinslaken oder Mönchengladbach.

„ Aber insgesamt fahre ich nur noch selten. Aber insgesamt fahre ich nur noch selten. “ Rita Drees

„Aber insgesamt fahre ich nur noch selten“, sagt die siegreichste deutsche Sulkyfahrerin, „das hat mit meinen früheren sportlichen Ambitionen nichts mehr zu tun.“ Dennoch: Im April siegte Rita Drees mit Sound in einem Amateurrennen in Gelsenkirchen. Regelmäßiger ist sie aber schon in Ahaus im Gesundheitszen­trum anzutreffen: „Dreimal in der Woche, um fit zu bleiben“, lacht sie.

Den Trabrennsport immer im Blick

Rita Drees Foto: sh

Wobei Rita Drees` Interesse am Trabrennsport selbst nie nachgelassen hat. Während ihre Pferde Somme und Sound bei ihrem Bruder Eckhardt in Seppenrade untergebracht und von ihm trainiert werden, informiert sich die Doppel-Europameisterin weiterhin ausführlich über den Trabrennsport und verfolgt im Internet viele Rennen auf den Bahnen in Deutschland, mit Vorliebe aber auch in Frankreich.

Weitere Siege sind nicht auszuschließen

Und hin und wieder zieht es Rita Drees nicht ins Museum, sondern in den Sulky. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass das demnächst in der Hall of Fame veröffentlichte Porträt der Sportlerin zumindest in Bezug auf die Anzahl ihrer Siege noch mal zu aktualisieren ist.