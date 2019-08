Michael Oberrecht: „Fußball ist meine große Leidenschaft“

Michael „Mike“ Oberrecht ist aktuell Betreuer der 1. Herren bei Auswärtsspielen, Betreuer der B1 sowie Trainer der Minikicker von Vorwärts Epe .

„Ob als Spieler, Trainer oder Betreuer: Fußball ist seit 53 Jahren meine große Leidenschaft“, sagt der gebürtige Ochtruper, dessen Fußballkarriere 1966 bei Arminia Ochtrup begann.

Zusammen mit seinen Klassenkameraden Josef Weitkamp und Manfred Zepter kickte er zwei Jahre lang in der E-Jugend, ehe die Familie am Langenkamp in Epe ein neues Zuhause fand. Unter Trainer Jupp Wermer ging es für ihn beim FC Epe weiter. Bei den Blau-Weißen durchlief er ab der D-Jugend alle Jugendmannschaften, wurde im Alter von 17 Jahren in die 1. Seniorenmannschaft hochgezogen, mit der er 1975 den Aufstieg in die Bezirksliga und zwei Jahre darauf den Aufstieg in die Landesliga feierte.

„1979 zog es mich für zwei Spielzeiten in die Hoofdklasse zu den Enschede Boys in die Niederlande, wo ich eine ganz andere Trainingsform kennen lernte. Während in Deutschland damals schon Kraft und Kondition zählten, gingen unsere Nachbarn das Training spielerisch mit dem Ball an, eine Form, die sich erst später auch in Deutschland durchsetzte“, erinnert sich Oberrecht.

Von 1981 bis 1988 schnürte er die Fußballschuhe für Arminia Gronau, wo er gemeinsam mit Martin Lewing und Hannes Terbeck am Ball war, ehe sich der Kreis 1988 beim FC Epe wieder schloss. „Mit der 3. Mannschaft schaffte ich in meiner letzten Saison 1994 mit den Blau-Weißen den Aufstieg in die Kreisliga B, der natürlich gebührend gefeiert wurde“, so Oberrecht.

Parallel zur eigenen Fußballlaufbahn, die ihn bis in die Landesliga führte, war er ab 1975 aber auch als Jugendtrainer aktiv. „Fußball hat mir so viel gegeben, dass ich mein Wissen gerne an andere weitergeben wollte“, nennt Oberrecht als Grund für die Doppelbelastung, derer sich damit aussetzte.

„Aber als Belastung habe ich das nie empfunden. Als Trainer lebt man dafür, Talente zu entdecken und zu fördern. Wenn man den Werdegang von Jugendlichen über Jahre verfolgen kann und sieht, wie aus Rohlingen kleine Diamanten werden, ist das der schönste Lohn“, so Oberrecht, der in den letzten 44 Jahren E- und D-Jugendteams sowie Mädchen und die Damen des FC Epe und von Vorwärts Epe ebenso trainierte wie A- und B-Jugendmannschaften des SuS Legden, der Sportfreunde Graes und von Arminia Gronau. Insbesondere die Jahre als Trainer der U17 des FC Epe, die er 1983 zur Meisterschaft führte sowie mit den Damen des FC Epe, mit denen er 1989 den Aufstieg in die Bezirksliga feierte, sind dem Eperaner in Erinnerung geblieben.

Zu seinem derzeitigen Verein Vorwärts Epe kam Oberrecht 1996 durch eine Anfrage der Vorwärtslerin Elke Thieler, die Damen-Mannschaft zu übernehmen. „Eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe. Vorwärts Epe ist ein gut geführter Verein, in dem Kameradschaft groß geschrieben wird und der seinen Mitgliedern Halt gibt, wenn sie ihn nötig haben - wie in einer großen Familie“, betont Michael Oberrecht.

Bis heute steht der Groß- und Außenhandelskaufmann dem Nachwuchs daher immer noch als Betreuer zur Verfügung. Kaum ein Spieler der jungen Garde weiß, dass Michael Oberrecht einst selbst ein begnadeter Fußballer war, der als Stürmer beziehungsweise Mittelfeldspieler in die Kreis- und Westfalenauswahl berufen worden ist, wo er mit späteren Bundesliga-Profis wie Uli Bittcher spielte.

„Das ist sehr lange her und ich habe den Belastungen Tribut gezollt“, erklärt Oberrecht mit Blick auf die Narben an beiden Kniegelenken. Nach zwei Operationen war es mit dem Fußball in aktiver Rolle vor drei Jahren vorbei.

Neben dem Fußball, für den sich Michael Oberrecht sechs Tage pro Woche ehrenamtlich engagiert, mag es der Vorwärtsler gerne ruhig. „Ich verbringe viel Freizeit mit Lesen, wobei ich deutsche Kriminalromane bevorzuge. Darüber hinaus kann ich sehr gut beim Angeln entspannen und verbringe daher meine Urlaube oft an der Mürritzer Seenplatte in Brandenburg oder in Polen“, sagt der Vorwärtsler.

In den folgenden Monaten hat er dafür allerdings nun weniger Zeit und wird seine volle Konzentration seinen zu betreuenden Teams und der neuen Saison widmen.