Epe -

Dieses Mal hat sich Vorwärts Epe endlich belohnt für alles, was den Grün-Weißen in den ersten drei Spielen nicht vergönnt gewesen war. „Einfach geht es offenbar nicht. Wir können nur dramatisch“, zeigte sich deswegen Dirk Bültbrun nach dem 2:1 (1:1) gegen Adler Weseke sichtlich erleichtert. Denn das alles entscheidende Tor glückte seinem Team erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.