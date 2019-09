Auch Utrecht scheitert am Aufsteiger

In der niederländischen Ehrendivision gibt es erneut einen neuen Tabellenführer: Vitesse Arnheim setzte sich durch einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen AZ Alkmaar an die Spitze. Den Sieg machte Matus Bero mit einem verwandelten Elfmeter erst in der 96. Minute perfekt. Hinter den Arnheimer lauern allerdings schon mit Ajax Amsterdam und der PSV Eindhoven zwei Schwergewichte, die mit Siegen in ihren Nachhholspielen an Vitesse vorbeiziehen könnten. Für Ajax trafen beim 4:1 (2:0)-Auswärtserfolg bei Sparta Rotterdam mit Quincy Promes (25.), Hakim Ziyech (31., 60.) und Dusan Tadic (58., Elfmeter) nur ehemalige Twente-Spieler. Die PSV Eindhoven drehte bei RKC Waalwijk einen 0:1-Rückstand noch in ein 3:1. Dabei erzielte der deutsche PSV-Innenverteidiger Timo Baumgartl sein erstes Saisontor zum zwischenzeitlichen 2:1 (76.). Und Heracles Almelo gewann beim FC Groningen mit 2:1 (1:0) erstmals.