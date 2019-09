Gronau/Epe -

Am Freitag erst waren die Aktiven des Schwimmvereins aus Gronau nach den Sommerferien in das Training eingestiegen. Am Tag darauf und am Sonntag waren sie bereits wieder mit 19 Teilnehmern beim 29. Pokalschwimmen des SV Olympia Borghorst im Steinfurter Freibad am Start. Und auch der SV Epe stellte bei diesem Wettbewerb drei Aktive ab.