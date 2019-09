Gronau -

Im Kreispokal der Frauen steht am Donnerstag die erste Runde auf dem Programm. Doch schon Mittwochabend gestalten Fortuna Gronau und SG Coesfeld den Auftakt. Die Losfee hat es so gewollt, dass es um 19.30 Uhr direkt zu diesem Landesliga-Duell kommt. Beide Vereine treffen nämlich auch in Kürze, am 22. September in Coesfeld, in der Meisterschaft aufeinander.