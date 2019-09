Kampfkunst, die Kulturen verbindet

Und sein Ur-Ur-Großvater war auch der Anlass der Reise nach Okinawa. Dort, in der südlichsten Präfektur Japans, wurde Norisato Nakaima 1819 geboren, gilt als Gründer des Karate-Stils Ryuei Ryu. „Über Generationen wurde er ausschließlich innerhalb der Familie weitergegeben und öffnete sich erst vor kurzer Zeit der Welt“, erklärt Werner Kottig von Karateka Gronau die Besonderheiten dieses Kampfstils, der seit nunmehr fast zehn Jahren auch im heimischen Verein gepflegt werde.

„Wir haben nicht nur unseren Verein und unsere Stadt vertreten, sondern ganz Deutschland“, so Kottig. „Denn nur in unserem Verein wird Ryuei Ryu Karate momentan geübt.“ Deswegen folgte das Quartett natürlich auch der Einladung zum 200. Geburtstag des Stilgründers. Und diese Feierlichkeiten waren ein Erlebnis sondergleichen. Große Namen, bekannte Meister, rund 300 Karateka aus 28 Nationen: „Die Kampfkunst zeigte sich von ihrer schönsten Seite und nicht zuletzt als Wahl Nummer eins zur Verständigung unterschiedlichster Völker und Kulturen, die durch ihre Begeisterung in gemeinsamen Training verbunden sind und so zu Freunden werden“, kommt Werner Kottig ins Schwärmen.

Mitglied der Ryuei-Ryu-Familie

Die vier Aktiven von Karate Gronau waren allerdings nicht nur zum Feiern nach Fernost gereist. Fünf Tage schweißtreibendes Training unter tropischen Bedingungen standen auf der Agenda. Dazu das Proben für die Aufführungen zum Fest. Geleitet wurde die gesamte Veranstaltung von Sensei Tsuguo Sakumoto, dem derzeitigen Oberhaupt des Ryuei Ryu und japanischen Nationaltrainer. „Alle Übungseinheiten wurden von seinen Schülern geleitet, allesamt amtierende oder ehemalige Weltmeister im Bereich Kata, dem Formenlauf“, erzählt Kottig von der ungewöhnlichen Reise.

Im Gepäck zurück nach Deutschland nahm die vierköpfige Delegation schließlich ein besonders hoch geschätztes Objekt mit: das Logo des Ryuei-Ryu-Stils, mit dem Karate Gronau nunmehr in der Öffentlichkeit als Mitglied der Ryuei-Ryu-Familie auftreten und diesen besonders schönen Stil weiter vertreten kann.