Turnierserie macht Station in Epe

Epe -

132 Gespanne werden am Wochenende den Weg nach Epe finden. Beachtlich, denn parallel finden noch zwei weitere Fahrveranstaltungen statt. Doch auch die 17. Auflage des Fahrturniers beim Reit- Zucht- und Fahrverein aus Epe erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit. Erstmals macht dabei in diesem Jahr der Münsterländer Mannschaftscups Station auch in der Dinkelstadt.