Gronau -

Im Kreispokal war für Fortuna Gronaus Frauen schon in der ersten Runde Endstation. Zwar hielten die Blau-Schwarzen die Partie am Mittwochabend lange offen – bis Gegner und Landesliga-Konkurrent SG Coesfeld in der 81. Minute mit dem 2:0 dann doch die Vorentscheidung gelang.