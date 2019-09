„Das wird spannend“, findet Spielertrainer Andre Hippers . „Ganz besonders, wie sich unser doch junger Kader gegen diese Topmannschaft verkauft. Und ob wir die Art von Fußball an den Tag legen können, wie in wir es in den letzten Wochen auch getan haben.“ Mit einer Einschränkung: „Leider galt das meist nur für 60 der 90 Minuten. Deswegen stehen wir aktuell auch nur mit vier Punkten da.“

Adler Weseke - VfB Alstätte

Die hat bisher auch der VfB gesammelt, wo sich Markus Krüchting auf die Auswärtsaufgabe bei den Adlern freut, denn: „Weseke ist ein Team, mit dem wir uns messen wollen. Vermutlich wird das der Gegner aber auch über uns sagen“, so der Coach. Alstättes Kapitän Tobias Tenhagen fällt für diese Partie aus.

SV Gescher - Vorwärts Epe

Dass Vorwärts Epe beim aktuellen Schlusslicht SV Gescher ran muss, spielt für Dirk Bültbrun keine Rolle: „Ich erwarte wieder ein enges Match. Gescher profitiert in diesem Jahr von einem breiten Kader mit einigen erfahrenen Rückkehren und vielen jungen Wilden.“ Epe muss auf Marc Fontein verzichten. Jaan Büning, Ferdinand Lepping, Jo Wilkes und Konstantin Gleis befinden sich im Aufbautraining.