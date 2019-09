Am Ende reifte die Entscheidung: Augen zu – und durch! Die Nachwuchshandballer nehmen gemeinsam mit dem Trainerteam Karola Westhoff und Sven Kiefer diese Herausforderung an und starten Sonntag in Hamm ins Abenteuer Verbandsliga. „Auch, wenn es letztendlich wohl eine harte Saison wird“, fügt die Trainerin gleich hinzu.

Westhoff, die zudem als Abteilungsleiterin fungiert, musste dabei auch die Rolle der A-Junioren berücksichtigen. Der Kader dort wäre sehr dünn gewesen, sodass wiederum B-Spieler regelmäßig hätten aushelfen müssen. So wie sie es in der vergangenen Saison noch als C-Junioren in der männlichen B-Jugend getan haben. „Daher haben wir uns dazu entschieden, mit den A-Jugendlichen den Kader der zweiten Herren in der Kreisliga zu verstärken, während so dann die B-Junioren ohne Doppelbelastung in der Verbandsliga starten werden.“

Spagat zwischen Aufbildung und Hobby

Auch ein weiteres Jahr Bezirksliga wäre möglich gewesen. „Dort haben wir allerdings in der letzten Saison mit Ausnahme eines Unentschiedens und einer Niederlage alle Partien gewonnen und wären nun wieder nahezu auf dieselben Gegner getroffen. Das war in unseren Überlegungen ein weiterer Grund, die neue sportliche Herausforderung anzunehmen.“

Denn natürlich hat Karola Westhoff als Abteilungsleiterin immer auch zukünftige Ziele im Blick. In diesem Fall lauten selbige eben, den Nachwuchs so gut es geht auszubilden, damit mittelfristig auch irgendwann die Landesliga-Senioren davon profitieren. Die exponierte Rolle dieser Mannschaft ist ihr bewusst. Denn eine A-Jugend gibt es nun nicht mehr. Der Spagat zwischen Handball-Ausbildung zum einen und möglichen Frust beim Hobby Handball zum anderen ist gewaltig. „Sven und ich haben die Jungs darauf eingestellt, was sie in dieser Saison erwartet“, sagt Karola Westhoff.

Erfolge schweißen zusammen

Doch selbstverständlich haben die gemeinsamen Erfolge auch ein Stück weit zusammengeschweißt. Im ersten C-Jugend-Jahr marschierten die Blau-Weißen schnurstracks als Kreisliga-Meister eine Klasse höher. Auch in der Bezirksliga mischten sie direkt oben mit und holten den Titel. In der Verbandsliga (eine Landesliga gibt es keine) zählen bis auf vier Feldspieler und einen Torwart alle noch zum jüngeren Jahrgang.

„Natürlich ist unser großes Vorhaben, mit diesem Kader weitestgehend die nächsten vier Juniorenjahre durchzuziehen“, versichert Karola Westhoff. 17 Spieler zählt das Team, für die Trainerin eine optimale Zahl, denn: „Mit dem einen oder anderen Ausfall musst du immer rechnen. Aber alle sind heiß und brennen auf die neue Herausforderung“, berichtet die Trainerin. „Auch wenn es in diesem Jahr noch richtig weh tun könnte.“