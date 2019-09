Denn gingen die ersten beiden Punktspiele jeweils mit drei Toren Differenz klar verloren, unterlag Epe in den folgenden beiden Partien „nur“ noch mit zwei Treffern Abstand.

Am Sonntag gegen Union Wessum war es noch enger – zu einem Zähler reichte es beim 1:2 (0:1) allerdings auch am fünften Spieltag nicht für die Mannschaft von Stefan Kurtdili und Dirk Werenbeck.

Erst Eigentor, dann später Gegentreffer

Denn wieder standen sich die Vorwärtsler dabei ein Stück weit selbst im Weg, wie das Eigentor von Johannes Ostendorf nach zehn Minuten zum 0:1 eindrucksvoll belegt.

Mamadou Barry erzielte dann in der 20. Spielminute der Ausgleich, der hoffen ließ. Doch am Wolbertshof gelang es den Hausherren nicht, das Unentschieden zumindest bis in die Pause zu retten. Wessum glückte dank Jannik Witte die erneute Führung (45.) – und dabei sollte es auch bleiben.