Schon das frühe 1:0 durch Marcel Bösel (10.) war ein Bilderbuch-Angriff der Fortunen: schnörkellos und über vier Stationen direkt zelebriert. Da machte sich das etwas kompaktere 4-2-3-1 bei gegnerischem Ballbesitz direkt bemerkbar. Denn die Gronauer schalteten nach Balleroberung schnell auf ein 3-4-3 um – womit Stadtlohn gar nicht klar kam.

Ebenso hellwach zeigten sich die Hausherren an diesem Nachmittag an der Laubstiege bei den Standards. Wie in der 28. Minute, als Thorsten Höing einen Freistoß schnell ausführte, Alexander Buning den Ball flach als Hereingabe verwertete, die Florian Temjanovski wiederum nur noch zum 2:0 einschieben musste.

Die „wilden zehn Minuten“

Oder auch wie beim 4:0 nach dem Seitenwechsel. Nach einer einstudierten Ecke vollstreckte dieses Mal Höing selbst (57.). Der Schlenzer zuvor von Moritz Terbeck zum 3:0 nach einer abgewehrten Chance war da nur noch das i-Tüpfelchen einer vollauf gelungenen ersten Hälfte für den Gronauer A-Ligisten (32.).

„Wir hatten aber auch mal wieder unsere wilden zehn Minuten“, grinste Trainer Orhan Boga hinterher. Der Übungsleiter meinte jene Phase nach dem 4:0, als Fortuna den Stadtlohnern viel zu einfach zwei Tore gestattete. Allerdings korrigierte Marcel Bösel das schnell mit dem 5:2-Endstand (70.).

„So in etwa stelle ich mir das vor“, meinte Boga hinterher. „Ich hoffe, die Jungs haben es jetzt begriffen. Auch fürs nächste Match.“