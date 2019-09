Die Gäste nahmen beim 5:9 am Ende beide Punkte mit ins Osnabrücker Land.

Bis zum 5:6 konnten die Eperaner, die wiederum mit großen Aufstellungsproblemen zu kämpfen hatten, die Partie gegen einen ihnen zuvor völlig unbekannten Gegner noch offen gestalten. Bis dahin hatten ein Doppel ( Brouwer /Vügteveen) sowie in den Einzeln Andre Vügteveen (1), Ralph Schippers (1) sowie gleich zweimal Patrick Brouwer die Oberhand behalten. Da die übrigen Akteure jedoch ihren Gegenübern zum Sieg gratulierten mussten, reichte es nicht zum erhofften Punktgewinn.

Dabei waren weitere Punkte durchaus drin: So unterlag Markus Brinker in seinem zweiten Einzel erst in der Verlängerung des Entscheidungssatzes. Youngster Jannik Bendfeld hatte seinen ersten Bezirksklassen-Einzelerfolg bei einer 2:0-Satzführung schon in greifbarer Nähe. Sein Spiel indes kam nicht mehr in die Wertung.

Auch die Reserve des TVE musste zum Saisonauftakt in eine Niederlage einwilligen. Gegen TuB Bocholt hieß es am Ende 4:6. Bitter: Nach Sätzen waren die Eperaner die stärkere Mannschaft.