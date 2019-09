Menno Monsma sorgt für einen Paukenschlag

Gleich in der 1. Runde der Regionalliga trafen der SC KB Rheine und SC Gronau, die beiden nominell stärksten Mannschaften, aufeinander. Die Emsstädter waren letzte Saison immerhin aufstiegsberechtigt in die neugegründete NRW-Klasse, hatten aber verzichtet.

Beide Mannschaften traten mit den ersten sieben Brettern an und mussten jeweils Brett acht ersetzen. Martin Lütkehermölle an Brett 4 geriet im Mittelfeldspiel stark unter Druck. Mit einer schönen Kombination gewann der Rheinenser Material, der Gronauer gab die Partie verloren.

Ton Ellenbroek (3) hatte es mit einem nominell stärkeren Gegner zu tun, spielte aber mit den weißen Figuren positionell sehr gut. Er gewann einen Turm gegen Springer, musste aber zusätzlich auf zwei starke Mehrbauern aufpassen. Dann übersah er die genaue Verteidigung, die Partie ging verloren.

Philipp Reckzügel (7) verkürzte postwendend mit seinem Sieg auf 1:2. Er erspielte sich eine deutlich bessere Stellung und verstand es gut, die löchrige Stellung seines Gegners zu zerschlagen. Zum Schluss kam ein sehenswertes Matt heraus.

Martin Storck (5) spielte die kompletten vier Stunden eine sehr ausgeglichene Partie, bei der jeder versuchte, Vorteile zu erlangen. Als das kurz vor der ersten Zeitkon­trolle fehl schlug, einigte man sich auf ein Remis.

Am Spitzenbrett kam es zu einem erfreulichen Paukenschlag aus Gronauer Sicht. Der Rheinenser Frank Brümmer, letzte Saison ungeschlagen an Brett 1 und die absolute Nummer eins der Liga, verlor gegen Menno Monsma. Es war die ganze Zeit über eine ausgeglichene Partie. Brümmer lehnte ein Remis ab und wollte auf Sieg spielen, achtete dabei nicht auf eine kleine Falle und lief in ein Schachmatt rein.

Der Mannschaftskampf war nun wieder ausgeglichen, doch insgesamt lag in den letzten drei Partien der Vorteil leicht bei Rheine.

Andre Langendijk an Brett 6 stand zuerst besser, übersah aber eine Abwicklung und verlor einen Bauer. Nach und nach wurde das Turmendspiel immer schlechter für ihn und die Partie nicht mehr zu halten.

Tim Klönne (8) und Achim Bündgen (2) mussten es nun richten. Der Showdown nach 6,5 Stunden war nichts für schwache Nerven.

Klönne kam in ein Endspiel, wo sein Gegner immer drohte, einen Bauern zur Grundreihe durchzuziehen, um in eine Dame umzuwandeln. Klönne fand aber immer wieder den richtigen Verteidigungszug. Zum Schluss erzwang er ein Remis, nachdem die Bauern abgetauscht waren.

Damit lag es an Achim Bündgen, mit einem Sieg zum 4:4 auszugleichen. Die Partie war über fünf Stunden vollkommen ausgeglichen, es schien für beide Spieler kein Durchkommen zu geben. Auf einmal bot sich für Bündgen aber die Kombinationsmöglichkeit, mit einem Springerabzugsschach einen Bauerngewinn zu erzwingen. Mit sehr genauer, präziser Zugfolge gewann Bündgen einen zweiten Bauern, der Sieg war ihm unter dem Jubel der Gronauer nicht mehr zu nehmen.

„Vom Verlauf her ein gerechtes Mannschaftsunentschieden, das für beide Mannschaften nach oben alles offen lässt“, meinte Gronaus Teamsprecher Martin Storck. Nächster Gegner ist am 28. September in Gronau die SG Ahaus/Wessum.